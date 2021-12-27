ايران تعلق على دعوة العراق لخوض حوار مباشر بين طهران وواشنطن

2021/12/27 | 14:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، على دعوة العراق لخوض حوار مباشر بين طهران وواشنطن.وقال زادة في تصريح صحفي، اننا “لم نشك ابدا في حسن نية الاخوة في العراق، فقد لعبت بغداد دورا بناءا في الشؤون الإقليمية والدولية بحسن نية ونشاط ومبادرة”.وأضاف ان “طهران رحبت بهذا الدور، […]

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