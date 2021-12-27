2021/12/27 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على 85 أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة بينهم 25 متسولاً.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مديرية شؤون الإقامة تمكنت من إلقاء القبض على 85 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 85 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة بينهم 25 متسولاً في بغداد المركز الخبري الوطني.

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