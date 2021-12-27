جلسة تداولية للمحكمة الاتحادية تسبق إعلان المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 14:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعقد المحكمة الاتحادية في هذه الأثناء، جلسة تداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة.

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وذكر مصدر قضائي لـ"ناس"، (27 كانون الأول 2021)، أن "المحكمة الاتحادية العليا تعقد جلستها التداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة".

وتلت المحكمة الاتحادية، الإثنين، قرار الحكم بالدعوى المقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري المُطالبة بـ"الغاء نتائج الانتخابات".

وقالت المحكمة في قرارها الذي تابعه "ناس"، (27 كانون الأول 2021)، إنه "صدر الحكم برد دعوى المدّعين هادي فرحان عبدالله، ومحمد جاسم حمود، وتحميلهما الرسوم والمصاريف".

وأضافت، "تم رفض طلب المدعين باصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات حكماً باتاً وملزما للسلطات كافة وصدر بتاريخ اليوم 27 كانون الأول 2021".

وردّت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الدعوى المقامة ضد الكوتا خلال اقتراع تشرين الاول الماضي.

وقالت المحكمة خلال جلستها المنعقدة هذا اليوم، (27 كانون الأول 2021)، إنها "ردت الدعوى المقامة ضد الكوتا خلال اقتراع تشرين الأول الماضي، وذلك ضمن مجموعة من الشكاوى والطعون المقدمة لها بعد تلك الانتخابات".

وعلق زعيم تحالف "قوى الدولة" عمار الحكيم، الإثنين، على قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الرافض لدعوى الفتح بشأن "الغاء نتائج الانتخابات"

وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2021)، أنه "إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية".

وأضاف، "وفيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة".

وردت المحكمة الاتحادية، الإثنين، الدعوى المقدمة من قبل تحالف الفتح بشأن "إلغاء نتائج الانتخابات".

وقالت المحكمة خلال جلستها التي عقدتها اليوم، (27 كانون الأول 2021)، إنها "ردت الدعوى المقدمة من قبل رئيس التحالف هادي العامري بشأن الغاء نتائج الانتخابات، وتحمله المصاريف".

وأضافت، أنه "يحق للحزب السياسي الطعن بقرار المجلس خلال ٣ ايام من الاعلان الرسمي".

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