مودعة منذ سنوات.. المئات يتجمعون أمام إحدى المصارف الأهلية ببغداد للمطالبة بأموالهم

2021/12/27 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تجمع المئات، اليوم الاحد، امام احدى المصارف الاهلية في تقاطع العرصات وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم)، ان "المتجمعون طالبوا باموالهم المودعة منذ سنوات".

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