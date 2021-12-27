2021/12/27 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أعلنت إدارة نادي أربيل، اليوم الاثنين، تعاقدها رسميا مع المهاجم مروان حسين قادما من نادي النفط.وقالت ادارة النادي في بيان تلقت (بغداد اليوم) إن "هذه هي الصفقة الأولى لتدعيم الفريق من عدة صفقات أخرى سيعقدها نادي أربيل لتحسين ترتيب الفريق بجدول الدوري خاصة و هو الآن بآخر اربع فرق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. أربيل يتعاقد مع المهاجم مروان حسين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. أربيل يتعاقد مع المهاجم مروان حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).