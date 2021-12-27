الحكيم يهنئ الفائزين ويؤكد عدم مشاركته في الحكومة المقبلة

2021/12/27 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم تحالف “قوى الدولة” عمار الحكيم،اليوم الإثنين، على قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الرافض لدعوى الفتح بشأن “الغاء نتائج الانتخابات”

وقال الحكيم في بيان ، أنه “إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية”.

وأضاف، “وفيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة”.

وردت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين، الدعوى المقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري والمطالبة بـ”إلغاء نتائج الانتخابات”.

وقالت المحكمة خلال جلستها التي عقدتها اليوم الاثنين، إنها “ردت الدعوى المقدمة من قبل رئيس التحالف هادي العامري بشأن الغاء نتائج الانتخابات، وتحمله رسوم الدعوى”.

وأضافت، أنه “يحق للحزب السياسي الطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي”.

وردّت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الدعوى المقامة ضد الكوتا خلال اقتراع تشرين الاول الماضي.

وقالت المحكمة خلال جلستها المنعقدة هذا اليوم الاثنين، إنها “ردت الدعوى المقامة ضد الكوتا خلال اقتراع تشرين الأول الماضي، وذلك ضمن مجموعة من الشكاوى والطعون المقدمة لها بعد تلك الانتخابات”.

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