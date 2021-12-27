ما يقرب من 100 مليون شخص تحت براثن الفقر بسبب جائحة كورونا

2021/12/27 | 14:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى عام 2020 إلى انتكاسة تاريخية في المكافحة ضد الفقر العالمي، حيث ارتفع عدد أفقر سكان العالم لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.ففي عام 2020 وقع 97 مليون شخص عالمياً في براثن الفقر بسبب جائحة كورونا والذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.

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