فيديو.. مشهد مرعب يظهر رجلا أصيب بصاعقة مباشرة !

2021/12/27 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت لقطات كاميرات المراقبة في جاكرتا

بإندونيسيا، لحظة نجاة حارس أمن "لحسن

الحظ" من ضربة صاعقة مباشرة، وفقا

لوسائل الإعلام المحلية.

وكان الرجل البالغ من العمر 35 عاما،

والذي كان يعمل حارسا في شركة تت

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