أول تعليق من الحكيم على قرار المحكمة الاتحادية

2021/12/27 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم،

اليوم الاثنين، على قرار المحكمة

الاتحادية بعدم الغاء نتائج

الانتخابات.

وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "إنطلاقا من إيماننا

العميق بسيادة الدستو

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