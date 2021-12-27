المحكمة الاتحاديّة تعقد جلستها التداوليّة بخصوص نتائج الانتخابات العامّة

2021/12/27 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

عقدت المحكمة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، جلستها التداوليَّة بخصوص نتائج الانتخابات العامَّة.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "المحكمة الاتحاديَّة عقدت جلستها التداوليَّة بخصوص نتائج الانتخابات العامة".

يُذكر، أنَّ المحكمة الاتحاديَّة ردَّت، خلال جلستها التي عُقِدَت اليوم، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.

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