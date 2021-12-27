الخارجية الايرانية: المفاوضات حول المياه لم تتوقف مع العراق

2021/12/27 | 15:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خطيب زادة أن العراقيين جادون في العمل بإخلاص على صرف هذه المستحقات.

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