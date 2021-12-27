بعد استخفافه بـ

2021/12/27 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي بطل الملاكمة المناهض للقاح، فريدريك سينيسترا، والذي كان يعرف باسم "أندر تيكر"، عن عمر يناهز 41 عاما، بعد أن أنكر إصابته بكورونا، وخرج من المستشفى لعلاج "الفيروس الصغير" بالأكسجين.

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