2021/12/27 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، تبنيها لمشروع “التوعية الانتخابية” بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي لطلبة المدارس والجامعات.وقالت المفوضية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه ” لترسيخ دعائم الديمقراطية ولنشر وتعزيز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تتبنى مشروع “التوعية الانتخابية” بالتعاون مع وزارتين المركز الخبري الوطني.

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