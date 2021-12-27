اجتماع بين تركيا أرمينيا بعد تبادل الممثلين في موسكو

2021/12/27 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا وأرمينيا ماضيتان في تبادل تعيين ممثلين خاصين.

ونقلت وسائل إعلام تركية عنه أن “أول اجتماع بعد تبادل الممثلين سيُعقد في موسكو” دون المزيد من التفاصيل.

وقال تشاووش أوغلو في منتصف الشهر الجاري، إن “المرحلة المقبلة ستشهد تبادل تعيين ممثلين خاصين مع أرمينيا”، وأن تحركات بلاده في “العلاقات مع أرمينيا، تتم عبر التنسيق مع أذربيجان”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحدود بين تركيا وأرمينيا مغلقة منذ عقود، والعلاقات الدبلوماسية مجمدة.

وتجمع بين تركيا وأذربيجان روابط ثقافية ودينية وثيقة، خصم أرمينيا، وساعدت تركيا أذربيجان على استعادة أراض من أرمينيا في حرب العام الماضي على منطقة ناغوره قره باخ.

وتوصف العلاقات التاريخية بين أرمينيا وتركيا بالمعقدة، بعد تعرض الأرمن للاضطهاد والقتل الممنهج على أيدي العثمانيين بين 1915 و 1916 وتشير تقديرات المؤرخين إلى أن ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني قتلوا خلال تلك الفترة.

وترفض تركيا تصنيف القتل، إبادة جماعية، وتقول إن أرمن وأتراك قتلوا في صراع أهلي.

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