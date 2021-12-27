2021/12/27 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، تبنيها لمشروع “التوعية الانتخابية” بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي لطلبة المدارس والجامعات.وقالت المفوضية في بيان، إنه “لترسيخ دعائم الديمقراطية ولنشر وتعزيز الثقافة الانتخابية تتبنى مفوضية الانتخابات مشروع التوعية الانتخابية، أذ تسعى لبناء الشراكة مع مؤسسات الدولة في نشر الوعي الانتخابي من خلال اجراء محاكاة (عملية اقتراع ) […]

ظهرت المقالة توجيه من المفوضية يخص “الأجهزة الانتخابية” أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من المفوضية يخص “الأجهزة الانتخابية”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من المفوضية يخص “الأجهزة الانتخابية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).