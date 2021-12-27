2021/12/27 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ضبط صواريخ وعبوات وقنابر غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ احدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وجود كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي في قضاء تلعفر غربي نينوى".

وتابع، إنه "على اثر تلك المعلومات تم التنسيق مع استخبارات الفوجين الثاني والثالث لواء المشاة ٧٣ وقوات من الافواج ذاتها للوصول إلى مكان الكدس وضبط بداخله 70 قنبرة هاون مختلفة العيارات وستة عبوات ناسفة محلية الصنع وخمس مساطر تفجير وصاروخين احدهما لطائرة مسيرة والاخر صاروخ غراد، وثلاث رمانات مختلفة بالاضافة الى قذيفة مدفع عيار ١٣٠ ملم وهي من مخلفات داعش الارهابي".وأشار البيان إلى إن "الجهد الهندسي المرافق للقوة قام برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدهما لطائرة مسيرة.. ضبط صواريخ وأعتدة متنوعة غربي نينوى - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدهما لطائرة مسيرة.. ضبط صواريخ وأعتدة متنوعة غربي نينوى - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).