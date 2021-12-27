مصدر قضائي: المحكمة الاتحادية تعقد جلسة للمصادقة على نتائج الانتخابات النهائية

2021/12/27 | 15:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، جلستها التداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة .وقال مصدر قضائي: إن ” المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها التداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة”.واضاف المصدر، ان “الجسلة عقدت للمصادقة على نتائج الانتخابات النهائية”.

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