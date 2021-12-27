2021/12/27 | 15:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع مهم لتحالف الخنجر لاختيار رئيس البرلمان القادم

اكدت مجموعة من قيادات تحالف العزم بزعامة خميس الخنجر ان التحالف سيجتمع خلال اليومين المقبلين لتقديم مرشح واحد متفق عليه من قبل القادة لرئاسة البرلمان.

واوضحت المصادر ان هذا الاجتماع يعكس رغبة التحالف في ضخ دماء سياسية قادرة على التصدي لتحديات المرحلة المقبلة ومعالجة القصور التشريعية والرقابية في ادارة الدولة.

وبينت المصادر ان تحالف العزم سيعمل بشكل موحد على تحقيق برنامجه الانتخابي بما يخدم العراق القادر المستقل.

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