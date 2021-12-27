تأويل الذات من طرف بول ريكور - زهير الخويلدي

2021/12/27 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "يقال الآخر حقا بطرق عدة"أعلن بول ريكور هذا الخطاب في ألمانيا في يناير 1990، بمناسبة منحه جائزة كارل جاسبرز من جامعة هايدلبرغ لعام 1989، تم إنشاء هذه الجائزة بمبادرة من هذه الجامعة في عام 1983 للاحتفال بالذكرى المئوية لولادة الفيلسوف كارل جاسبرز، الذي درس هناك قبل الحرب العالمية الأولى.



كان كارل جاسبرز، الذي ولد في عام 1883، أول طبيب وعالم نفسي، ثم ذهب إلى الفلسفة.



في سويسرا.



توفي في عام 1969.



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