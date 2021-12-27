عالم الهدايا - حنان بديع

2021/12/27 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع يقول الشاعر بدر شاكر السياب:يقول المحبون إن الهدايا طعام الهوى ذاك ما أسمع ليس هناك محب لا يشعر برغبة عارمة في إهداء من يحب، وعالم الهدايا واسع بل وله تاريخ، إذ يحكي أن الفراعنة هم أول من عرف الهدية وأول من ابتكر فكرة لفها بالورق وربطها لتزيينها، لذا فإن الذهب والفضة والأحجار الكريمة التي تعكس معاني مختلفة هي هدايا تداولت في العصور والأسر الفرعونية المختلفة، وإذا كانت هد ......





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