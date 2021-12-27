2021/12/27 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_وادي من يوم لآخر ومنذ حدوث التغيير وسقوط الصنم، ورعاة الإسلام السياسي ودعاته ومؤيدوه والمستفيدون من هيمنته على الحياة السياسية في العراق يتعاظم دورهم ويمتد في كافة مفاصل الحياة العراقية بالرغم من قسوتها ومكابدات العراقيين وبلاويهم المتواصلة، موظفين كل امكاناتهم للاستحواذ على كل شيء بما فيها مصادرة الحريات وقمع الأصوات المناوئة، وأقصد هنا دعاة الإسلام السياسي، من خلال تشكيل مليشيات منحوها صلاحيات واسعة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلام يبقى مستقبل العراق رهينا بفوضى السلاح المنفلت؟ - جواد وادي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلام يبقى مستقبل العراق رهينا بفوضى السلاح المنفلت؟ - جواد وادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).