الاستخبارات العسكرية تضبط صواريخ وعبوات وقنابر غربي نينوى

2021/12/27 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن ضبط صواريخ وعبوات وقنابر غربي نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الـ15 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت وجود كدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابيَّة في قضاء تلعفر غربي نينوى، تمَّ، على إثر تلك المعلومات، التنسيق مع استخبارات الفوجين الثاني والثالث لواء المشاةالـ 73 وقوات من الأفواج ذاتها للوصول إلى مكان الكدس".

وأضافت، أنَّ "الكدس ضبطت بداخله 70 قنبرة هاون مختلفة العيارات و6 عبوات ناسفة محلية الصنع و5 مساطر تفجير و صاروخين، أحدهما لطائرة مسيرة والآخر صاروخ غراد، إضافة إلى 3 رمانات مختلفة وقذيفة مدفع عيار 130 ملم وهي من مخلفات عصابات داعش الارهابية".

وتابع البيان، أنَّ "الجهد الهندسي المرافق للقوة قام برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

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