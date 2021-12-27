الحكيم يعلق على قرار المحكمة الاتحادية ويؤكد عدم المشاركة في الحكومة

2021/12/27 | 15:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجدد تهانينا للفائزين ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم.

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