2021/12/27 | 15:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العليا ترفض الغاء نتائج الانتخابات التشريعية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية العليا ترفض الغاء نتائج الانتخابات التشريعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).