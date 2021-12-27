2021/12/27 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يواصل متحور “أوميكرون” الجديد، انتشاره الكبير على مستوى العالم، فارضا على الدول اتخاذ المزيد من القيود الوقائية وإغلاق حدودها أمام المسافرين، لكن ما هي أعراضه الشائعة؟.قالت الدكتورة أنجليك كويتزي، طبيبة جنوب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هي أعراض متحور “أوميكرون” الشائعة؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي أعراض متحور “أوميكرون” الشائعة؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي أعراض متحور “أوميكرون” الشائعة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).