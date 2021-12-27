2021/12/27 | 15:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RRubLixj96E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي بنود مبادرة الاطار التنسيقي الشيعي ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي بنود مبادرة الاطار التنسيقي الشيعي ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).