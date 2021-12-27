إعلان تاريخ الانتخابات النيابية في لبنان

2021/12/27 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان إنه تقرر أن تكون الانتخابات البرلمانية في 15 مايو(أيار) 2022.

وأضاف البيان أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما في 6 أو 8 مايو(أيار) حسب بلد إقامتهم.

وصوت البرلمان اللبناني في أكتوبر(تشرين الأول) على إجراء انتخابات مبكرة في 27 مارس(آذار) لكن الرئيس ميشال عون قال إنه لن يقبل “هذا التاريخ المبكر”.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019 وتفاقم الفقر بدرجة كبيرة.

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