لبنان والعراق يوقعان مذكرة تفاهم في المجال العسكري

2021/12/27 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إلى بغداد في زيارة رسمية يلتقي فيها مسؤولين عراقيين.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الإثنين، أنه سيجري غداً الثلاثاء مع نظيره العراقي جمعة عناد سعدون.

ووفق الوكالة، سيوقع الطرفان مذكرة تفاهم بين وزارتي دفاع البلدين للتعاون في المجال العسكري.

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