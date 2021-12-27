الهجرة تحصي عدد الأسر المشمولة ببرامج التأهيل النفسي في مخيّم الجدعة

2021/12/27 | 15:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحصت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، عدد الأسر المشمولة ببرامج التأهيل النفسي في مخيم الجدعة، فيما أشارت إلى أنَّ الجهات الأمنية هي من تحدد الأسر ونسب خطورتها على مدينة الموصل.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عباس جهانكيز، في تصريح صحفي، إنَّ “128 أسرة تضم ما مجموعه 515 فرداً تمَّ شمولهم ببرامج إعادة التأهيل النفسي […]

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