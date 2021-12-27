2021/12/27 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألزم مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، الجامعات والمعاهد بتعيين الخريجين الأوائل.وقال الناطق الرسمي للمجلس وسام اللهيبي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “القرار يأتي امتثالاً لإحكام المادة ٢ من قانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يصدر توجيهًا مهمًا للجامعات والمعاهد بشأن الخريجين الأوائل المركز الخبري الوطني.

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