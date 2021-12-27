2021/12/27 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن ضبط صواريخ وعبوات وقنابر غربي نينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، أنه “استناداً إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الـ15 أحد مفاصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط صواريخ وعبوات ناسفة غربي نينوى المركز الخبري الوطني.

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