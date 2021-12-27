الخلية تنشر نتائج اليوم الثاني من العملية الأمنية في حمرين

2021/12/27 | 15:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، نتائج عملية أمنية في محافظة ديالى.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2021)، إنه "لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات الامنية المشتركة المتمثلة بقيادة فرقة الرد السريع وقيادة عمليات ديالى والحشد الشعبي محور الشمال، صفحتها الثانية من عمليتها الامنية".

وأضافت "تم العثور على أوكار للارهابيين تحتوي مولد للطاقة الكهربائية وقاذفة RBH7 مع عدد من الصواريخ وعجلتين معطوبة ومقبرة للإرهابيين وسلاح بازوكا وهاون 60 ملم، كما فجرت عبوتين ناسفتين تحت السيطرة".

وعثرت أيضاً على "ميدان لتعليم الرماية للعصابات الارهابية في سلسلة تلال حمرين بمحافظة ديالى".

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