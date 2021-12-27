محافظة عراقية تسجل

2021/12/27 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "فرق ديالى الصحية اجرت 123 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بإصابتها، وتبين عدم وجود اي حالة مؤكدة لأول مرة منذ بروز فيروس كورونا في اذار العام الماضي".

وأضاف ان "المحافظة سجلت 5 حالات شفاء دون اي وفيات"، لافتا الى ان "اجمالي الاصابات بلغ 77385 اصابة والشفاء 76727 حالة والوفيات 424 حالة ".

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