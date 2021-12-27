خبير استراتيجي : الأحزاب الحاكمة منذ 70 عاما ولاءها لغير العراق

2021/12/27 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الخبير الامني الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، سيف رعد طالب، اليوم الاحد، ان يشهد الشارع العراقي غضب عارم قد يعيد الى الاذهان ما حدث في تشرين.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "الخلاف الكبير بين الكتل الفائزة والخاسرة، وعدم القبول بنتائج الانتخابات الماضية، يجعل مستقبل الدولة العراقية في خطر ، فهناك عدة سيناريوهات".

وأضاف، ان "اكثر ما نحتاجه هو حكومة تنتشل الواقع العراقي بكل محاوره الاقتصادي الصحي والزراعي وحتى الاجتماعي، اذ ان كل عليه دور لكن الدور الأكبر للكتل الفائزة والخاسرة في الانتخابات".

وعبر عن الحاجة الى "التكاتف وتقريب وجهات النظر وتقديم مصلحة العراقي على أي مصلحة، اذ ان الشارع مل من كل شيء مل من صعود الدولار، وصعود الأسعار مما يجعلنا امام غضب عراقي يعيد الى الاذهان ما حدث بتشرين".

وتطرق الى الشاب العراقي ، وقال، انه "ادرك ما يحصل في العراق والمنطقة فالمجتمع تعب من السياسات للأحزاب التي حكمت العراق لاكثر من 70 سنة، والتي ولاءاتها لغير العراق ان كانت افكارها بعثية او قومية او شيوعية او إسلامية، فنحتاج الى حكومة قوية وطنية ولاءها للهوية العراقية وهو الحل الوحيد لإنقاذ العراق من كافة الصراعات".

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