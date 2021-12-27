اجتماع مرتقب للاطار التنسيقي على خلفية قرار المحكمة الاتحادية

2021/12/27 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن اجتماع مرتقب للاطار التنسيقي، مساء اليوم، لمناقشة قرار رد المحكمة الاتحادية لدعوى الطعن بالنتائج.

وقال مصدر مطلع في الاطار لـ (بغداد اليوم)، ان "الاطار سيلعن موقفه الجديد من التطورات وخطواته المقبلة".

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