القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات تجتمع مساء اليوم

2021/12/27 | 15:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تعقد قوى الإطار التنسيقي الشيعي (الرافض لنتائج الانتخابات)، اجتماعا مساء اليوم، لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.

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