النزاهة تحذر من إجراء يسهل عمليات الابتزاز والتلاعب في دائرة التسجيل العقاري

2021/12/27 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذَّرت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، من

استمرار دوائر التسجيل العقاري بعدم

مناقلة النسخ الثانويَّة التي تأتي من

فروعها، مُشخّصةً ذلك الإجراء بأنَّهُ

يفتح الباب أمام عمليَّا

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