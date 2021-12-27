شملت الفنادق والمتسولين والمطلوبين.. حملة أمنية واسعة في بغداد

2021/12/27 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الاثنين، اعتقال عشرة مطلوبين وفق مواد

قانونية مختلفة وخمسة وثلاثون متسول

يحملون جنسيات اجنبية مع ضبط أسلحة غير

مرخصة ومواد مخدرة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

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