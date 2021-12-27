المالكي يدعو إلى عدم قبول استقالة أي مسؤول إلا بهذه الحالة

2021/12/27 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الأثنين، إلى عدم قبول

استقالة اي مسؤول الا على وفق القانون

النافذ.

وقال المالكي في تدوينة على تويتر،

"سؤال للأطراف جميعا الا يعلم المحافظون

انهم يرتبط

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