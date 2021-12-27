2021/12/27 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي يصدر 13 توجيها للأجهزة الأمنية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:55

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر 13 توجيها للأجهزة الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر 13 توجيها للأجهزة الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).