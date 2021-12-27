2021/12/27 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حضر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مؤتمر العمليات السنوي لقيادة العمليات المشتركة لعام 2021، الذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين، واصدر عدة توجيهات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات من الكاظمي في المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة المركز الخبري الوطني.

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