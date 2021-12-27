2021/12/27 | 16:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها تعمل معاً في مواجهة الإرهاب وتأمين الاستقرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: عام 2021 سجل تراجعاً في عدد العمليات الإرهابية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: عام 2021 سجل تراجعاً في عدد العمليات الإرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).