الإنجاز العالمي.. هل بات

2021/12/27 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يكتفي الجزائريون، المنتشيون بتتويج منتخبهم ببطولة كأس العرب قبل أيام، باللقب الجديد الذي يضاف إلى لقب آخر كبير هو كأس أمم أفريقيا، وإنما يتطلعون إلى إنجاز جديد، عالمي هذه المرة.

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