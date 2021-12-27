2021/12/27 | 16:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اربیل - جبل حسن بك منطقة سوران) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RHV-IICckaI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اربیل - جبل حسن بك منطقة سوران) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اربیل - جبل حسن بك منطقة سوران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).