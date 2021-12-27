الجامعة العربية تدين خطط اسرائيل لتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل

2021/12/27 | 16:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إعلان الحكومة الإسرائيلية خططا لتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل بهدف “مضاعفة سكانها من اليهود خلال السنوات القادمة”.وشدد أبو الغيط على أن “الخطط الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون … Readmore

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