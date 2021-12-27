2021/12/27 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ السابق، إن روبرت ليفاندوفسكي، يحظى بشخصية تؤهله لتولي منصب رئيس الوزراء في وطنه بولندا.

وأثنى هونيس على ليفاندوفسكي بقوله “شخص لديه الكثير من الفكر وذكي ولديه رؤية واضحة للعالم”، وذلك في تصريحات لمجلة كيكر.

وأضاف “قد يصبح روبرت ليفاندوفسكي رئيسًا للوزراء في بولندا إذا دخل مجال السياسة”.

وتوج ليفاندوفسكي بجائزة شخصية العام في 2021 من جانب مجلة كيكر التي ذكرت “كهداف، هو رجل الأرقام القياسية” وأضافت “يتميز أيضًا في حضوره في المناسبات العامة”.

كما أشاد هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا، والذي توج بجائزة مجلة كيكر لعام 2020 “ليفاندوفسكي وضع معايير جديدة من خلال مستوياته وأهدافه”.

وتابع “عندما كنت صغيرًا، كنت أرغب في مضاهاة أفضل المهاجمين.



وكان جيرد مولر هو الرمز بالنسبة لي، كنت أرغب في تسجيل الأهداف وحسم المباريات”.

وأتم “كنت أود أن أصبح على ما كان عليه جيرد مولر حينها، نموذج جيرد مولر بالنسبة للأطفال اليوم هو روبرت ليفاندوفسكي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هونيس: ليفاندوفسكي يستطيع رئاسة وزراء بولندا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هونيس: ليفاندوفسكي يستطيع رئاسة وزراء بولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).