هكذا رد ديمبلي على أنباء رحيله عن برشلونة

2021/12/27 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردَّ الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، على أنباء رحيله عن النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة، في الصيف المقبل، وزعمت تقارير صحفية مؤخرًا أنَّ الجناح الفرنسي لديه عروض من أندية إنجليزية، أبرزها نيوكاسل، وليفربول، ومانشستر يونايتد، ويخطط للموافقة على أحدها.

لكن ديمبلي، ردَّ على هذه الأنباء بنشر شعار “برشلونة” على حسابه الرسمي بشبكة “إنستجرام”.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نشر ديمبلي هذه الصورة؛ لأنه يجري مفاوضات متقدمة مع برشلونة لتمديد عقده”.

وزعمت تقارير صحفية، أنَّ عرض نيوكاسل هو الأكثر إغراءً؛ حيث سيحصل ديمبلي على مكافأة توقيع بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 15 مليونًا أيضًا.

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