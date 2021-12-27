المدرب السوري نزار محروس يعود لأربيل مجدداً

2021/12/27 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي أربيل، تعاقده مع طاقم تدريب سوري بقيادة نزار المحروس، لقيادة الفريق العراقي في الموسم الحالي.

وسيعمل نزار المحروس في أربيل، رفقة المدرب المساعد سائد سويدان، وسامر ريحاني مدرب حراس المرمى.

وفي المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب، وعد المحروس، بتحقيق نتائج جيدة ترضي أنصار أربيل، مع بناء فريق جديد قادر على تحقيق نتائج مشرفة.

وأكد نزار المحروس أن فريق أربيل يضم لاعبين على مستوى جيد، لكنهم بحاجة لعنصر الخبرة.

وسبق للمحروس، تدريب أربيل، وتوج معه بلقب الدوري المحلي ووصافة كأس الاتحاد الآسيوي في موسم 2011-2012.

أما الريحاني فسخ تعاقده قبل أيام مع الوحدة الدمشقي، لينضم إلى المحروس، الذي سبق وعمل معه في الكثير من تجاربه الاحترافية.

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