عاجل.. المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب

2021/12/27 | 16:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صادقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي.

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المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب أولاً على النور نيوز.

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