العراق يسجل 166 إصابة بفيروس كورونا

2021/12/27 | 16:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2021)، إن "الكوادر الصحية في عموم المحافظات العراقية سجلت 166 إصابة جديدة بفروس كورونا، فيما تماثل 435 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 9 مصابين خلال المدة المذكورة".

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